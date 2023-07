Chandrayaan-3: तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग पर जताई खुशी

हैदराबाद, पीटीआई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) ने शुक्रवार को चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर केसीआर ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, विज्ञानियों और अन्य तकनीकी कर्मचारियों को बधाई दी। साथ ही मिशन चंद्रयान की सफलता की कामना की।

केसीआर ने कहा कि चंद्रयान-3 के पहले चरण की सफलता के साथ भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है।

Chief Minister Sri K. Chandrashekar Rao expressed his happiness over the successful launch of LVM3-M4 Chandrayaan-3 by @ISRO from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Hon'ble CM congratulated ISRO Chairman, scientists and other technical staff and wished them all…