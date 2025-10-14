MP News: सागर में खाद का टोकन लेने उमड़ी भीड़, तहसीलदार ने किसान को मारा थप्पड़; मचा बवाल

Language
    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:16 PM (IST)

    सागर जिले के देवरी में खाद वितरण के समय तहसीलदार द्वारा एक किसान को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। टोकन लेने के लिए भीड़ में हाथ लगने पर तहसीलदार ने किसान को थप्पड़ मार दिया, जिससे किसान नाराज हो गए और हंगामा किया। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया। तहसीलदार ने थप्पड़ मारने की बात से इनकार किया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सागर जिले के देवरी में सोमवार को कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान तहसीलदार प्रीति चौरसिया द्वारा एक किसान को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खाद वितरण के पहले टोकन लेने के लिए उमड़ी भीड़ में से एक किसान का हाथ लगने पर तहसीलदार प्रीति चौरसिया नाराज हो गई और उन्होंने किसान को थप्पड़ कर दिया।

    तहीसलदार के इस रवैये से नाराज किसानों ने देवरी में हंगामा किया। एसडीएम मुन्नवर खान ने नाराज किसानों से बातचीत की और उन्हें समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। एसडीएम मुन्नवर खान का कहना है कि मंडी में यूरिया और डीएपी बांटा जा रहा है।

    कुछ लोग लाइन में लगने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे। राजस्व और पुलिस कर्मचारियों ने किसानों को समझा-बुझाकर लाइन में लगने को कहा। इसके बाद टोकन बांटे गए। वहीं एसडीएम का कहना है कि थप्पड़ मारने की बात गलत है। मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा कल डबल लाक में खाद वितरण किया जा रहा था।

    खाद वितरण के दौरान किसानों की भीड़ बहुत हो गई थी। वे उग्र हो गए थे। आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। वे मेरे हाथ भी टोकन छीनने के प्रयास किया जा रहा था। उसे हाथ से रोका गया है। मेरे द्वारा किसी को थप्पड़ नहीं मारा गया।