    अहमदाबाद में कार चला रहे नाबालिग ने 3 साल की बच्ची पर चढ़ा दी कार, वायरल हुआ हादसे का वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:52 PM (IST)

    अहमदाबाद के नोबलनगर में एक दर्दनाक घटना घटी। तीन साल की बच्ची खेलते समय एक नाबालिग लड़के द्वारा चलाई जा रही कार की चपेट में आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद के नोबलनगर इलाके में बुधवार (29 अक्टूबर) को एक किशोर की ओर से कथित तौर पर चलाई जा रही कार ने तीन साल की बच्ची को लगभग कुचल दिया था। यह चौंकाने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि कार पर नंबर प्लेट भी नहीं थी।

    पुलिस ने घटना की सूचना दी है और मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना के समय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। नाबालिग ने उसे देखा नहीं और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी।

    बाल-बाल बची बच्ची

    स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर कार रुक गई। लोग इकट्ठा हो गए और सीसीटीवी फुटेज में एक महिला नाबालिग कार ड्राइवर को थप्पड़ मारती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि, बच्ची बच गई।

    फुटेज में बच्ची को कार के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकलते देखा जा सकता है। यह वीडियो X (पहले ट्विटर) पर हिमांशु परमार नाम के एक यूजर ने शेयर किया। उन्होंने अधिकारियों को टैग करते हुए कार्रवाई करने की गुजारिश की है।

    नाबालिग ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

    अहमदाबाद पुलिस ने वीडियो पर रिएक्शन देते हुए पुष्टि की कि उन्होंने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं।

    पुलिस ने लिखा, "इस मामले में, "जी" डिवीजन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा 281, 125(ए) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177, 184, 181 के तहत अपराध रजिस्टर संख्या 366/2025 दर्ज किया गया है। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।"