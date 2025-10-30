अहमदाबाद में कार चला रहे नाबालिग ने 3 साल की बच्ची पर चढ़ा दी कार, वायरल हुआ हादसे का वीडियो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद के नोबलनगर इलाके में बुधवार (29 अक्टूबर) को एक किशोर की ओर से कथित तौर पर चलाई जा रही कार ने तीन साल की बच्ची को लगभग कुचल दिया था। यह चौंकाने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि कार पर नंबर प्लेट भी नहीं थी।

पुलिस ने घटना की सूचना दी है और मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना के समय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। नाबालिग ने उसे देखा नहीं और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी।

बाल-बाल बची बच्ची

स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर कार रुक गई। लोग इकट्ठा हो गए और सीसीटीवी फुटेज में एक महिला नाबालिग कार ड्राइवर को थप्पड़ मारती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि, बच्ची बच गई।

फुटेज में बच्ची को कार के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकलते देखा जा सकता है। यह वीडियो X (पहले ट्विटर) पर हिमांशु परमार नाम के एक यूजर ने शेयर किया। उन्होंने अधिकारियों को टैग करते हुए कार्रवाई करने की गुजारिश की है।