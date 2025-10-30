अहमदाबाद में कार चला रहे नाबालिग ने 3 साल की बच्ची पर चढ़ा दी कार, वायरल हुआ हादसे का वीडियो
अहमदाबाद के नोबलनगर में एक दर्दनाक घटना घटी। तीन साल की बच्ची खेलते समय एक नाबालिग लड़के द्वारा चलाई जा रही कार की चपेट में आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद के नोबलनगर इलाके में बुधवार (29 अक्टूबर) को एक किशोर की ओर से कथित तौर पर चलाई जा रही कार ने तीन साल की बच्ची को लगभग कुचल दिया था। यह चौंकाने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि कार पर नंबर प्लेट भी नहीं थी।
पुलिस ने घटना की सूचना दी है और मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना के समय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। नाबालिग ने उसे देखा नहीं और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी।
बाल-बाल बची बच्ची
स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर कार रुक गई। लोग इकट्ठा हो गए और सीसीटीवी फुटेज में एक महिला नाबालिग कार ड्राइवर को थप्पड़ मारती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि, बच्ची बच गई।
फुटेज में बच्ची को कार के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकलते देखा जा सकता है। यह वीडियो X (पहले ट्विटर) पर हिमांशु परमार नाम के एक यूजर ने शेयर किया। उन्होंने अधिकारियों को टैग करते हुए कार्रवाई करने की गुजारिश की है।
#Ahmedabad : નોબલનગર વિસ્તારન શિવ બંગલામાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી— HIMANSHU PARMAR (@himanshu_171120) October 29, 2025
3 વર્ષની બાળકી બંગલા કોમન પ્લોટમાં રમી રહી હતી તે દરમિયાન સગીરવયનો કિશોર ગાડી લઈને આવી બાળકી પર ચડાવી દીધી.
કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કિશોર વિરુદ્ધ ટ્રાફિક પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી#Accident | @PoliceAhmedabad pic.twitter.com/MgmHbijbLQ
नाबालिग ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू
अहमदाबाद पुलिस ने वीडियो पर रिएक्शन देते हुए पुष्टि की कि उन्होंने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं।
पुलिस ने लिखा, "इस मामले में, "जी" डिवीजन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा 281, 125(ए) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177, 184, 181 के तहत अपराध रजिस्टर संख्या 366/2025 दर्ज किया गया है। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।"
