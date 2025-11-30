मां के सामने ही कुएं में कूद गया 16 साल का बेटा, 8 घंटे के बाद भी नहीं मिला शव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा देहात थाना अंतर्गत बजरंग नगर में आज सुबह 9वीं कक्षा के छात्र की कुएं में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 16 वर्षीय किशोर का शव कुएं से निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम द्वारा पिछले 8 घंटे से प्रयास कर रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बजरंग नगर, वार्ड क्रमांक 39 निवासी सार्थक वानखेड़े ने सुबह लगभग 9 बजे अपनी छत पर खेल रहा था। जहां उसकी मां पूनम वानखेड़े द्वारा उसे आवाज देकर नीचे बुलाया गया। मां के सामने सार्थक ने लगाई कुएं में छलांग जब सार्थक नीचे नहीं आया तो उसे एक बार फिर आवाज दी गई। जहां अचानक ही सार्थक घर के बाजू में ही बने कुएं में अपनी मां के सामने छलांग लगा दी।