मां के सामने ही कुएं में कूद गया 16 साल का बेटा, 8 घंटे के बाद भी नहीं मिला शव
एक दुखद घटना में, एक 16 वर्षीय लड़का अपनी मां के सामने ही कुएं में कूद गया। घटना के बाद से बचाव दल लड़के के शव को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन 8 घंटे बाद भी कोई सफलता नहीं मिली है। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा देहात थाना अंतर्गत बजरंग नगर में आज सुबह 9वीं कक्षा के छात्र की कुएं में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 16 वर्षीय किशोर का शव कुएं से निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम द्वारा पिछले 8 घंटे से प्रयास कर रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बजरंग नगर, वार्ड क्रमांक 39 निवासी सार्थक वानखेड़े ने सुबह लगभग 9 बजे अपनी छत पर खेल रहा था। जहां उसकी मां पूनम वानखेड़े द्वारा उसे आवाज देकर नीचे बुलाया गया।
मां के सामने सार्थक ने लगाई कुएं में छलांग
जब सार्थक नीचे नहीं आया तो उसे एक बार फिर आवाज दी गई। जहां अचानक ही सार्थक घर के बाजू में ही बने कुएं में अपनी मां के सामने छलांग लगा दी।
सार्थक की मां पूनम वानखेड़े द्वारा तत्काल ही इसकी जानकारी परिजनों को दी गई। जहां कुछ देर बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है।
आठ घंटे बाद भी नहीं मिला शव
पुलिस के मुताबिक, कुएं में काफी पानी भरा हुआ है। जबकि कचरा भी भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। ऐसे में सार्थक का शव कुएं से निकालने में काफी दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। हालांकि, एसडीआरएफ की टीम द्वारा सुबह से ही कुएं का पानी निकालकर बच्चे के शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।