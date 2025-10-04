Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दुर्गा पूजा पर ली छुट्टी तो नौकरी से निकाल दिया', टेक वर्कर का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:40 PM (IST)

    एक भारतीय टेक वर्कर को दुर्गा पूजा के लिए छुट्टी लेने पर नौकरी से निकाल दिया गया। रेडिट पोस्ट में यूजर ने बताया कि छुट्टी के लिए अनुमति लेने के बावजूद उन्हें अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण बर्खास्त कर दिया गया। यूजर ने कहा कि उन्होंने छुट्टी से तीन हफ्ते पहले मैनेजर और सीईओ को सूचित किया था। सोशल मीडिया यूजर्स ने सहानुभूति जताई और बेहतर नौकरी ढूंढने की सलाह दी।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक भारतीय टेक वर्कर का दावा है कि दुर्गा पूजा उत्सव के लिए स्वीकृत छुट्टी लेने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यूजर ने एक वायरल रेडिट पोस्ट में अपना अनुभव साझा किया, जिसका शीर्षक था, 'दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान छुट्टी लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया'।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए सही माध्यमों से अनुमति लेने के बावजूद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तकनीकी विशेषज्ञ ने आर/डेवलपर्सइंडिया सबरेडिट में लिखा, "आज मुझे एक बेहद मूर्खतापूर्ण कारण से नौकरी से निकाल दिया गया। एचआर ने टर्मिनेशन मेल में लिखा है: अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण नौकरी से निकाला गया।"

    'तीन हफ्ते पहले ही मैनेजर को दी थी सूचना'

    उन्होंने कहा, "छुट्टी लेने से पहले, मैंने अपनी छुट्टी की अवधि शुरू होने से तीन हफ्ते पहले अपने मैनेजर को सूचित कर दिया था। कंपनी के सीईओ से अनुमति भी ले ली थी। फिर भी मुझे अपने साथ ऐसा होते देखना पड़ा।"

    तकनीकी विशेषज्ञ ने बताया कि उन्होंने पिछले चार महीनों से कड़ी मेहनत की थी, यहां तक ​​कि आवश्यकता पड़ने पर काम के घंटे भी बढ़ाए, लेकिन फिर भी उन्हें यह दुर्भाग्य झेलना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, "मैं इस बात से बहुत दुखी और टूट गया हूं। क्या वे मुझे मेरे दस्तावेज जैसे रिलीविंग, अनुभव पत्र, वेतन पर्ची आदि देंगे या नहीं? कृपया मुझे सलाह दें कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए।"

    यूजर्स ने दी टेक वर्कर को सलाह

    जैसे ही यह पोस्ट ऑनलाइन वायरल हुई, सोशल मीडिया यूजर्स ने उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि यदि वे कंपनी के साथ बने रहते तो उन्हें आगे और अधिक कष्ट से बचाया जा सकता था। एक यूजर ने कहा, "यह सुनकर दुख हुआ। लगता है आप किसी छोटे स्टार्टअप में हैं और ये चीजें आम हैं। शुभकामनाएं, आपको जल्द ही कोई बेहतर नौकरी मिल जाएगी।" वहीं दूसरे ने आगे कहा, "आपने जो सबसे बड़ी गलती की है, वह है अपने व्यवसाय के लिए काम के घंटे बढ़ाना।"

    यह भी पढ़ें- लाइक्स और व्यूज का लालच देकर भारतीय इंफ्लुएंसर को जाल में फंसा रही ISI, आईबी ने किया चौंकाने वाला खुलासा