AI पर कक्षा 11-12 की किताब तैयार करने के लिए टीम का गठन, शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 11 और 12 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के पाठ्यक्रम और किताबें विकसित करने के लिए एक टीम का गठन किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि एनसीईआरटी ने एक ऐसी परियोजना तैयार की है जिसमें छठवीं कक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यपुस्तक में एनीमेशन और गेम्स पर एआइ टूल का उपयोग शामिल है।

शिक्षा मंत्रालय ने कहा, ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 के मद्देनजर एनसीईआरटी ने कक्षा 11 और 12 के लिए एआइ के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के उद्देश्य से एक टीम का गठन किया है। एनसीईआरटी ने छठवीं कक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यपुस्तक में एनीमेशन और गेम्स पर एक परियोजना तैयार की है जिसमें एआइ टूल का उपयोग शामिल है।'

शिक्षा मंत्रालय ने भविष्य की शिक्षा पद्धति के आवश्यक घटकों के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्प्यूटेशनल थिंकंग (एआइ और सीटी) को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की बार-बार पुष्टि की है। सरकार ने कहा है कि एआइ पर पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ एसई 2023 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा तीन से सभी स्कूलों में शुरू किया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने भी कक्षा तीन से 12 तक के छात्रों के लिए एआइ और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य निचली कक्षाओं में मूलभूत एआइ अवधारणाओं को पेश करना और कक्षा नौ और दस के लिए उन्नत कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और एआइ को अनिवार्य विषय बनाना है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 'स्किलिंग फार एआइ रेडीनेस' लांच किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल प्रोग्राम आन एआइ (एनपीएआइ) स्किलिंग फ्रेमवर्क और विकसित भारत 2047 के डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी विकास के उद्देश्यों के अनुरूप एक राष्ट्रीय पहल है। 'स्किलिंग फॉर एआइ रेडीनेस' का उद्देश्य स्कूली छात्रों (कक्षा 6-12) के बीच एआइ जागरूकता और मूलभूत दक्षताओं को शामिल करना और शिक्षकों के बीच एआइ साक्षरता का निर्माण करना है।