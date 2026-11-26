डिजिटल डेस्क, मुंबई। नोएल टाटा के समर्थन वाले टाटा ट्रस्ट्स अब टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं।

पीटीआई के अनुसार, कई महीनों से चल रहे इस विवाद में अब सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

यह पूरा विवाद 17 सितंबर को हुई बोर्ड बैठक से जुड़ा है, जिसमें फरवरी 2027 से शुरू होने वाले पांच साल के एक और कार्यकाल के लिए चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी।

ट्रस्ट्स का तर्क है कि इस प्रस्ताव को टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत जरूरी वोट नहीं मिले हैं, इसलिए इसे अमान्य माना जाना चाहिए।

टाटा ट्रस्ट्स कोर्ट क्यों जा रहे हैं?

इस विवाद के केंद्र में एक तकनीकी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्या चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को टाटा संस के नियमों के अनुसार मंजूरी दी गई थी? ट्रस्ट्स का मानना है कि इसका जवाब नहीं है।

उनका कहना है कि चेयरमैन की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति जैसे बड़े फैसलों के लिए बैठक में मौजूद ट्रस्ट द्वारा नॉमिनेटेड निदेशकों के बहुमत का समर्थन होना अनिवार्य है। ट्रस्ट्स के अनुसार, 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में यह शर्त पूरी नहीं हुई थी। इसी वजह से ट्रस्ट्स बॉम्बे हाई कोर्ट से इस प्रस्ताव को अमान्य घोषित करने और कंपनी को इस पर अमल करने से रोकने की मांग करने जा रहे हैं।

सितंबर की बोर्ड बैठक में क्या हुआ था? यह मतभेद उस बोर्ड बैठक से शुरू हुआ जहां चंद्रशेखरन के अगले कार्यकाल पर विचार किया जा रहा था। बैठक में ट्रस्ट्स द्वारा नामित दो निदेशकों की राय बंटी हुई थी, जिसमें नोएल टाटा ने पुनर्नियुक्ति के खिलाफ वोट दिया। वेणु श्रीनिवासन ने इसके पक्ष में वोट दिया।

ट्रस्ट के दोनों प्रतिनिधियों के बंटे होने के कारण, बैठक की अध्यक्षता कर रहे हरीश मनवानी ने अपने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल किया। इसी कास्टिंग वोट की मदद से चंद्रशेखरन के अगले कार्यकाल को मंजूरी मिली। अब ट्रस्ट्स का तर्क है कि कंपनी के नियमों के तहत जरूरी सकारात्मक वोटों की जगह कास्टिंग वोट नहीं ले सकता। टाटा के ढांचे को समझें यह विवाद इसलिए भी असामान्य लग रहा है क्योंकि टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स एक-दूसरे से बेहद करीब से जुड़े हुए हैं। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में सबसे बड़ी हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स के पास है।

बहुमत हिस्सेदारी होने के कारण, ट्रस्ट्स ने पारंपरिक रूप से समूह के बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाई है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस विशेषज्ञ कृष्ण अय्यर ने कहा कि यही वजह है कि यह केवल एक अधिकारी के भविष्य पर असहमति का मामला नहीं है। यह मामला असल में इस बात को लेकर है कि बोर्ड के बड़े फैसलों में ट्रस्ट द्वारा नियुक्त निदेशकों की कितनी चलेगी और गतिरोध की स्थिति में क्या उनके प्रभाव को दरकिनार किया जा सकता है। गौरतलब है कि कोर्ट जाने का यह फैसला ट्रस्ट्स के अंदरूनी मतदान के बाद लिया गया है, जिसमें नोएल टाटा, नेविल टाटा और भास्कर भट ने इस कदम का समर्थन किया, जबकि वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने इसका विरोध किया।