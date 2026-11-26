जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चार दिन से चल रहा गतिरोध बुधवार देर शाम समाप्त हुआ। कंपनी प्रबंधन ने इंजन डिवीजन के मृत कर्मचारी सुबोध पात्रो के आश्रित को स्थायी (ग्रेड-6 में अधिकारी या टीएमएसटी) नौकरी देने को सहमत हो गई है। इसके बाद अनिश्चितकालीन गेट जाम को समाप्त कर दिया गया है।

मजदूर नेता बंटी सिंह की पहल पर मृत कर्मचारी को स्थायी नौकरी, मामले की उच्चस्तरीय जांच व मुआवजा की मांग को लेकर आश्रित बीते रविवार से मुख्य गेट को जाम रखा था। बुधवार सुबह झामुमो जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन आंदोलन में शामिल हुए और कंपनी के सभी सातों गेट को जाम कर दिया। इसके कारण ए व जनरल शिफ्ट में ड्यूटी आने वाली 6500 अधिकारी-कर्मचारी प्लांट के अंदर नहीं जा पाए।

स्थिति को देखते हुए प्रबंधन ने बी शिफ्ट को भी सस्पेंड कर दिया। ऐसे में कंपनी के बाहर कर्मचारियों के साथ-साथ माल लेकर पहुंचे भारी वाहनों का लंबा जाम लग गया। नतीजन उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। हर दिन औसतन 400 भारी वाहनों का उत्पादन करने वाली टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में बुधवार को एक भी वाहन नहीं बने।