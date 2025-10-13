Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमिलनाडु की मंदिरों में चढ़ा बंपर सोना, हर साल सरकार को मिल रहा इतने करोड़ का ब्याज

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:11 PM (IST)

    तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों में चढ़ाए गए 1,074 किलो सोने को पिघलाकर 24 कैरेट की छड़ों में बदलकर बैंकों में जमा किया है। इस निवेश से सरकार को लगभग 17.81 करोड़ रुपये का वार्षिक ब्याज मिल रहा है, जिसका उपयोग मंदिरों के विकास कार्यों में किया जा रहा है। मंत्री पी के शेखर बाबू ने बताया कि अगले चरण में 12 मंदिरों से 378.6 किलोग्राम सोना जमा किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    हर साल करीब 17.81 करोड़ रुपये का ब्याज मिल रहा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने बताया है कि राज्य के 21 मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए 1,074 किलो सोने को पिघलाकर 24 कैरेट सोने की छड़ों में बदला गया है और इन्हें बैंकों में जमा कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस निवेश से सरकार को हर साल करीब 17.81 करोड़ रुपये का ब्याज मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल मंदिरों के विकास कार्यों में किया जा रहा है।

    मुंबई में पिघलाया गया सोना

    हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री पी के शेखर बाबू ने बताया गया कि यह सारा सोना मुंबई स्थित सरकारी टकसाल में पिघलाया गया और फिर एसबीआई में स्वर्ण निवेश योजना के तहत जमा किया गया। यह सोना वो था जो मंदिरों में चढ़ाया गया, लेकिन इसे किसी भी प्रकार के उपयोग में नहीं लाया गया था।

    कांचीपुरम जिले के चार मंदिरों श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर, सुब्रह्मण्यस्वामी मंदिर, कुंद्राथुर, तिरुविदंथई में नित्यकल्याणपेरुमल मंदिर और तिरुमलाईवैयावुर में प्रसन्ना वेंकटेश पेरुमल मंदिर से 53.38 किलोग्राम वजन का सोना 12 अक्टूबर को सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दोराई स्वामी राजू, राज्य के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में एसबीआई को सौंप दिया गया।

    मंत्री ने बताया कि अगले चरण में 12 मंदिरों से 378.6 किलोग्राम सोना भी बैंक में जमा किया जाएगा।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)