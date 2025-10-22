तमिलनाडु: भारी बारिश के चलते ढही इमारत की दीवार, दो महिलाओं की दब कर मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है। इस बीच तमिलनाडु के कुड्डालोर में बारिश के चलते एक इमारत की दीवार ढह गई। दीवार ढहने से मलबे में दबकर दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अलपक्कम के पास बूटनकट्टी निवासी 39 वर्षीय ए. इलामथी और 35 वर्षीय डी। इंद्रा के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलते ही कुड्डालोर पुलिस ने दोनों महिलओं के शवों को बरामद कर कुड्डालोर सरकारी सामान्य अस्पताल भेज दिया। मुख्यमंत्री एमकेस्टालिन ने महिला श्रमिकों की मौत पर शोक जताया, साथ ही मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री जन राहत कोष से 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की भी घोषणा की।

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है जिसके चलते अगले अगले 24 घंटे में राज्य में और अधिक बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रानीपेट और तिरुवल्लूर जिले में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, वहीं चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम में भी भारी बारिश होने की संभावना है।

तमिलनाडु के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी बुधवार सुबह मौसम विभाग ने चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, मयिलादुथुराई और कुड्डालोर जिलों के लिए रेडअलर्ट जारी किया था। आंध्र के नेल्लोर, प्रकाशम, तिरूपति, अन्नामय्या, चित्तूर और कडप्पा में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र के कुरनूल, नंद्याल, अनंतपुर और श्री सत्यसाईं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

क्या होता है रेड और ऑरेंज अलर्ट? बता दें किसी क्षेत्र में रेडअलर्ट 'भारी से अत्यंत भारी' भारिश (24 घंटे में 20 सेमी से अधिक) और ऑरेंज अलर्ट 'बहुत भारी' बारिश (अर्थात 24 घंटों में 11 से 20 सेमी। के बीच) का संकेत देता है। मंगलवार सुबह 5।30 बजे तक 21 घंटों में कुड्डालोर में सबसे अधिक 174 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद पुडुचेरी (147 मिमी) और चेन्नई के नुंगमबक्कम क्षेत्र (86।4 मिमी) में बारिश दर्ज की गई थी। भारिबारिशको देखते हुए 13जिलों के स्कूल और कॉलेज बंद कर दी हैं।