तमिलनाडु के नवनियुक्त डीजीपी ने सीएम एमके स्टालिन से की मुलाकात, कई बिंदुओं पर हुई बातचीत

DGP meets CM MK Stalin तमिलनाडु के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक शंकर जीवाल ने शनिवार को चेन्नई में अपने कार्यालय में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। मालूम हो कि शंकर जीवाल ने सी सिलेंद्र बाबू का स्थान लिया जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त संदीप राय राठौड़ ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

तमिलनाडु के नवनियुक्त डीजीपी ने सीएम एमके स्टालिन से की मुलाकात।

Your browser does not support the audio element.

चेन्नई, एएनआई। तमिलनाडु के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक शंकर जीवाल ने शनिवार को चेन्नई में अपने कार्यालय में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। मालूम हो कि शंकर जीवाल ने सी सिलेंद्र बाबू का स्थान लिया जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। पुलिस कमिश्नर ने भी सीएम से की मुलाकात इस दौरान, ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त संदीप राय राठौड़ ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कौन हैं शंकर जीवाल? बता दें कि जिवाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं और 1990 के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्ष 1993 में, जीवाल को मन्नारगुडी के एएसपी के रूप में तैनात किया गया और 1995 में वह सलेम जिले के एसपी बने। अगले ही वर्ष, उन्हें तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल का एड-डी-कैंप (एडीसी) बनाया गया।

Edited By: Devshanker Chovdhary