Tamil Nadu में TATA के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में भीषण आग, 1500 कर्मचारियों को बचाया गया; दूर-दूर तक धुएं का गुबार-VIDEO

पीटीआई, होसुर। तमिलनाडु के होसुर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (Tata Electronic Plant) में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में लगी, जिसके बाद कर्मचारियों को परिसर खाली करना पड़ा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आग लगने की वजह से संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल काम में जुटे हैं।

VIDEO | Tamil Nadu: A major fire breaks out at a Tata manufacturing unit in Hosur. More details are awaited.



