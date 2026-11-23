डिजिटल डेस्क, तिरुपरनकुंद्रम। तिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद को लेकर राजनीतिक खींचतान सोमवार को और तेज हो गई। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए एक पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें 24 नवंबर को 'दीपाथून' जलाने की अनुमति दी गई थी।

कांग्रेस का कहना है कि तिरुपरनकुंद्रम में 'कार्तिगई दीपम' जलाया जाएगा, जैसा कि कई सालों से होता आ रहा है। वहीं, बीजेपी और एआईएडीएमके ने इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग करने के राज्य सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है।

कांग्रेस-बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि सरकार का मकसद राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखना है। उन्होंने आरएसएस हिंदू मुन्ननी और बीजेपी पर साथ ही 'बीजेपी की बी-टीम जैसे अन्नामलाई पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

टैगोर ने कहा, 'सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है: हम तमिलनाडु में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को खराब नहीं करना चाहते, जबकि आरएसएस, हिंदू मुन्ननी, बीजेपी और बीजेपी की बी-टीम जैसे अन्नामलाई तमिलनाडु में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम सभी यहां तिरुपरनकुंद्रम में मौजूद हैं। हर कोई चाहता है कि दीपम उसी जगह जले जहां यह हमेशा से जलता आया है। कई सालों से इसे यहीं जलाया जा रहा है। हमारा रुख एकदम स्पष्ट है कि तिरुपरनकुंद्रम में दीपम जरूर जलाया जाएगा।'

इस बीच, AIADMK के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने कहा कि DMK और TVK में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि DMK ने धार्मिक बहस छेड़ने के लिए तिरुपरनकुंद्रम का इस्तेमाल किया। उन्होंने TVK सरकार पर तुष्टीकरण की कोशिश करने का आरोप लगाया और इसकी निंदा की। तमिलनाडु BJP प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने इस पुनर्विचार याचिका को 'अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि TVK सरकार अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

तिरुपति ने कहा, 'किसी भी आम मुसलमान ने कभी इस कार्तिगई दीपम पर आपत्ति नहीं जताई है। जबकि राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस, कम्युनिस्ट, DMK और TVK जैसे सांप्रदायिक दल ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। असल में, यह सब बहुत आसानी से हो जाना चाहिए था। यह एक बड़ा त्योहार है, जिसे लोग खुशी-खुशी मनाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को बिना किसी परेशानी के इसके आयोजन में मदद करनी चाहिए थी।'

क्या है पूरा विवाद? यह विवाद मदुरै में सिकंदर बादशाह दरगाह के पास तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित 'दीपाथून' (एक प्राचीन पत्थर का खंभा) पर हर साल 'कार्तिगई दीपम' के अवसर पर दीपक जलाने से जुड़ा हुआ है। यह विवाद नवंबर 2025 में तब शुरू हुआ जब स्थानीय प्रशासन ने कानून-व्यवस्था की चिंताओं और दरगाह के पास होने का हवाला देते हुए पहाड़ी पर इस अनुष्ठान को करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2025 में मद्रास उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने मंदिर प्रशासन को दीपाथून पर दीपक जलाने का निर्देश दिया। उन्होंने गौर किया कि यह खंभा दरगाह से 50 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। 6 जनवरी 2026 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस निर्देश को बरकरार रखा। साथ ही, इस जगह के 'विरासत स्थल' (हेरिटेज साइट) होने के कारण मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया कि वे इस अनुष्ठान के लिए पुलिस और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के साथ समन्वय करें।

इसके बाद, तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के इन फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। अगस्त 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। 20 नवंबर को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने 24 नवंबर को दीपक जलाने की अनुमति दी, लेकिन इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाईं। यह अनुमति केवल एक बार के लिए थी। इस आदेश से कोई कानूनी नजीर नहीं बनी और न ही स्वामित्व या पारंपरिक अधिकारों से जुड़े दावों का कोई स्थायी समाधान निकला। तमिलनाडु सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। दूसरी ओर, तिरुवन्नमलाई में 'कार्तिगई दीपम' की तैयारियां चल रही हैं। तिरुवन्नमलाई की जिला कलेक्टर वंदना गर्ग ने बताया कि 'कार्तिगई दीपम' के लिए तैयारियों की समीक्षा की जा रही है और इस दौरान लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 25 अस्थायी बस स्टैंडों सहित कुल 26 बस स्टैंडों की व्यवस्था की गई है, साथ ही मुफ्त शटल बस सेवा भी उपलब्ध रहेगी।