डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के टिंडीवनम के पास एक तेज रफ्तार बस ने पहले सड़क किनारे खड़ी लॉरी को टक्कर मारी और फिर ये बस पास ही खड़ी वैन से जाकर टकराई।

बस की टक्कर से वैन ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत हो गई है और 13 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा विल्लुपुरम जिले के टिंडीवनम के पास हुआ।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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