तमिलनाडु के विल्लुपुरम में तेज रफ्तार बस ने लॉरी और वैन को मारी टक्कर, ड्राइवर समेत 2 की मौत; 13 घायल
तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के टिंडीवनम में एक तेज रफ्तार बस ने पहले खड़ी लॉरी और फिर वैन को टक्कर मार दी।
HighLights
तेज रफ्तार बस ने लॉरी और वैन को मारी टक्कर।
हादसे में वैन ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत हुई।
विल्लुपुरम के टिंडीवनम में 13 लोग घायल हुए।
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के टिंडीवनम के पास एक तेज रफ्तार बस ने पहले सड़क किनारे खड़ी लॉरी को टक्कर मारी और फिर ये बस पास ही खड़ी वैन से जाकर टकराई।
बस की टक्कर से वैन ड्राइवर समेत दो लोगों की मौत हो गई है और 13 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा विल्लुपुरम जिले के टिंडीवनम के पास हुआ।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पेड़ से टकराई कार, 8 लोगों की मौत; दो घायल