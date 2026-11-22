तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पेड़ से टकराई कार, 8 लोगों की मौत; दो घायल
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रविवार को एक कार नीम के पेड़ से टकरा गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा जम्बुनाथपुरम पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ जब वे एक कार्यक्रम से लौट रहे थे।
HighLights
तिरुचिरापल्ली में कार नीम के पेड़ से टकराई, बड़ा हादसा।
हादसे में आठ लोगों की दुखद मौत, दो गंभीर घायल।
नमक्कल से कान छिदवाने के कार्यक्रम से लौट रहे थे।
डिजिटल डेस्क, तिरुचिरापल्ली। रविवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बड़ा हादसा हो गया. यहां एक कार के नीम के पेड़ से टकराने से 8 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जम्बुनाथपुरम पुलिस थाना क्षेत्र के कोथुरपट्टी फोर रोड्स के पास शाम करीब 4:05 बजे हुआ।
पुलिस के अनुसार, कार में सवार 10 लोग नमक्कल जिले के एरुमापट्टी में कान छिदवाने के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद तंजावुर के थिरुकाट्टुपल्ली लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने मुसिरी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
सड़क हादसे में लोगों की गई जान
मृतकों की पहचान थिरुकाट्टुपल्ली के महाराजपुरम निवासी मणिकम, मुरुगन, राजेश, शक्तिवेल (42) और सुब्रमणि; तंजावुर जिले के साथनूर निवासी संगिली; तथा विल्लुपुरम जिले के पावादाई (50) और सीतारामन के रूप में हुई है।
साथनूर के रहने वाले 2 घायलों (रामलिंगम और रामर) मुसिरी सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने दुर्घटना पर जताया शोक
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि दो घायलों को सबसे बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराया जाए। दुर्घटना की आगे की जांच चल रही है।
पीएमओ ने हादसे पर जताया दुख
हादसे पर पीएमओ ने भी दुख जाताया है। एक्स पोस्ट में लिखा,'तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुए हादसे में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी'
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