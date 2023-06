Tiruchirappalli Accident: तमिलनाडु के त्रिची में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और बस की टक्कर में पांच की मौत

त्रिची (तमिलनाडु), एजेंसी। Tamil Nadu Accident: तमिलनाडु के त्रिची जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जहां एक सरकारी बस और कार की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई है।

त्रिची जिला पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि हादसा जिले के मनापाराई के वयमबत्ती के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। यहां एक सरकारी बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई।

Trichy, Tamil Nadu | Five people died after a government bus and a car collided on the national highway near Vayambatti near Manaparai in Trichy district. The car lost control due to a wheel burst & collided with the government bus. Five people in the car died on the spot and 34… pic.twitter.com/9dmTPVSC34