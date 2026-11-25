डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुपरंकुंद्रम में मंगलवार को भाजपा और हिंदू संगठनों के करीब 300 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई दीपथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम न जलाए जाने के विरोध में किए गए प्रदर्शन के बाद हुई है।

समाचार एजेंसी ANI द्वारा बुधवार को मदुरै पुलिस के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार, जिन 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उन पर छह धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें बिना अनुमति के गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना, सार्वजनिक शांति भंग करना, विवादित बयान देना और सरकारी कर्मचारियों को उनके काम में बाधा डालना शामिल है।

वहीं, दूसरी ओर याचिकाकर्ता निरंजन एस. कुमार और भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने और उची पिल्लयार मंदिर में दीप जलाकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? जब दीपथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम न जलाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 'कार्तिगई दीपम' के अवसर पर शाम 6 बजे इस खंभे पर दीप प्रज्वलित किया जाए। हालांकि, भारी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ते तनाव के बीच, 'दीपाथून' के बजाय तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित उची पिल्लयार मंदिर के ऊपर वार्षिक 'महा दीपम' जलाया गया।

तय समय से पहले ही 'दीपाथून' के पास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जिसके बाद सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के पुजारियों की एक छोटी टीम ने उची पिल्लयार मंदिर में दीप जलाने की रस्म पूरी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना जिसके बाद अधिवक्ता और हिंदू मुन्ननी के याचिकाकर्ता निरंजन एस. कुमार ने इस फैसले पर निराशा जताई और राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'हमें पूरी उम्मीद थी कि सरकार तिरुप्परनकुंद्रम दीपाथून में दीपक जलाने के लिए तुरंत कदम उठाएगी। हम सभी यहां यह देखने के लिए इकट्ठा हुए थे कि अधिकारी खुद दीपक जलाएंगे। दुर्भाग्य से, शाम 6:02 बजे उच्छी पिल्लयार में हमेशा की तरह दीपक जला दिया गया, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ है।