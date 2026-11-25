पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा ने तमिलनाडु के तिरुपरंकुंद्रम में ‘कार्तिगई दीपम’ विवाद को लेकर मंगलवार को तमिलनाडु सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह सनातन धर्म की परंपराओं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर वोट-बैंक की राजनीति कर रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने कार्तिगई दीपम विवाद को लेकर टीवीके सरकार पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा- "सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार राहुल गांधी और आइएनडीआइए के साथ राजनीतिक साझेदारी में है। सनातन धर्म को लेकर उसका रुख गंभीर सवाल खड़े करता है। तिरुपरंकुंद्रम में पवित्र कार्तिगई दीपम जलाने का विरोध करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने तक उसके कदम धार्मिक तुष्टीकरण की खुली राजनीति उजागर करते हैं।" उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन परंपराओं और संवैधानिक दायित्वों के बजाय वोट-बैंक की राजनीति को चुनते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वे ऐसी सभ्यतागत और कानूनी चुनौतियों को मोल ले रहे हैं, जिनका वे अंदाजा भी नहीं लगा सकते।