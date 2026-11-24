डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रान को मंगलवार को घर में नजरबंद कर दिया गया। वह कार्तिगई दीपम उत्सव के लिए थिरुप्पारनकुंड्रम जा रहे थे, जहां पहाड़ी की चोटी पर दीपाथून पर दीप जलाने का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद तय था।

कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य भर में कई भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों के सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए नागेंथ्रान ने बड़े सुरक्षा बल की तैनाती और पार्टी कार्यकर्ताओं की हिरासत पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, '10000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जरूरत है? कई हिंदुओं, भाजपा कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद रखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं।' नागेंथ्रान ने यह जांचने के लिए थिरुप्पारनकुंड्रम जाने की योजना बनाई कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दीपक जलाया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष को घर में नजरबंद किया समाचार एजेंसी पीटीआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया कि तिरुनेलवेली में उनके आवास के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, सुरक्षा कड़ी कर दी गई।

भाजपा ने कहा कि हिंदू मुन्नानी संगठन के सदस्यों के साथ-साथ उसके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को मदुरै जाने से रोकने और यह जांचने के लिए हिरासत में लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू हो रहे हैं या नहीं।

शिवगंगा में कई हिंदू मुन्नानी नेताओं और सदस्यों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में भी दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मदुरै जिला प्रशासन ने 23 नवंबर को रात 9 बजे से 25 नवंबर को सुबह 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी, जिसमें सार्वजनिक समारोहों, रैलियों और थिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर अनधिकृत चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि, पारंपरिक पूजा, नियमित मंदिर अनुष्ठान, दरगाह तक वैध पहुंच और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने वाली गतिविधियों को छूट दी गई थी। 12 एसपी, आठ एएसपी और 132 इंस्पेक्टरों सहित लगभग 5,618 पुलिस कर्मियों को पहाड़ी, मंदिर की सीढ़ियों, गिरिवलम पथ और आसपास के इलाकों में तैनात किया गया था। पुलिस ने दीपाथून पर भी बैरिकेडिंग कर दी और सुरक्षा के लिए कर्मियों को तैनात कर दिया। 70 से अधिक सीसीटीवी और कैमरे लगाए गए थे, जबकि इलाके में दो दिनों के लिए ड्रोन उड़ाने पर बैन लगाया गया है।

दीपाथून विवाद क्या है? थिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर हर साल मनाए जाने वाले कार्तिगई दीपम उत्सव को लेकर एक पुराना विवाद चल रहा है। हिंदू समूह और भक्त इस पहाड़ी की ऊपरी हिस्से में स्थित एक पत्थर के खंभे (जिसे दीपाथून कहते हैं) पर पारंपरिक तेल का दीपक जलाना चाहते हैं।

सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर पहाड़ी की तलहटी में है। पहाड़ी पर एक शिव मंदिर भी है, जबकि चोटी के पास सिकंदर बदुशा दरगाह स्थित है। हिंदू संगठन लगभग 100 साल पुराने अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह पत्थर का खंभा मंदिर का है, इसलिए उस पर दीप जलाना उनका अधिकार है।

यह मांग पिछले 30 साल से ज्यादा समय से मंदिर प्रशासन, सरकारी शांति बैठकों और अदालतों में चल रही है। दूसरी तरफ, दरगाह के अधिकारी और मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि दीप जलाने की जगह उनके पूजा स्थल के बहुत करीब है, इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं करते। इस विवाद में मुख्य मुद्दा मालिकाना हक और दोनों पक्षों के अधिकारों का है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार के लिए अनुमति दे दी कि 24 नवंबर को सिकंदर बदुशा दरगाह के पास पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपाथून पर कार्तिगई दीपम का दीप जलाया जा सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह काम सिर्फ अधिकृत टीम ही करेगी।