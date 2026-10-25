फर्जी FDR मामले में डिप्टी सीएम के पूर्व ओएसडी दीपम रायचुरा की बढ़ेंगी मुश्किलें, ED जांच की भी संभावना

राज्य ब्यूरो, भोपाल। भोपाल में शराब दुकान के ठेके के लिए पौने तीन करोड़ रुपये की फर्जी एफडीआर और उसकी सत्यापन रिपोर्ट इस्तेमाल करने के मामले में तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी रहे दीपम रायचुरा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से भी घिर सकते हैं। लोकायुक्त पुलिस में दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले में वित्तीय लेनदेन और रिश्वत के आरोपों की जांच में मनी लांड्रिंग के तथ्य मिलने पर ईडी जांच शुरू कर सकती है।

लोकायुक्त पुलिस ने दीपम रायचुरा और शराब ठेकेदार जसवंत सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत शनिवार को केस दर्ज किया है। लोकायुक्त की जांच में अन्य संबंधित सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों की भूमिका भी देखी जाएगी। साथ ही दीपम की संपत्ति और आय के ज्ञात स्रोतों का मिलान किया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति के साक्ष्य मिलने पर इस संबंध में अलग से प्रकरण दर्ज किया जाएगा।