MP के नगरीय निकायों की खरीदी में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन: 392 अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई, 135 CMO भी घेरे में

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी खरीदी के दौरान वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। नगरीय निकायों में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की गई खरीदी में गड़बड़ियां सामने आने के बाद करीब 392 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें लगभग 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) भी शामिल हैं। गंभीर मामलों में सात अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि करीब 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली की कार्रवाई भी की गई है।

7 अधिकारी बर्खास्त, 80 से ज्यादा ठेकेदार-सप्लायर्स पर कार्रवाई नगरीय निकायों में खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए शासन ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में वित्तीय गड़बड़ियों और गंभीर लापरवाही के मामलों में अब तक सात अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने और अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

सरकार का जोर केवल दोषियों पर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी खरीदी की पूरी व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने पर भी है। एआई और डिजिटल निगरानी से पकड़ी जाएंगी गड़बड़ियां नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने स्पष्ट किया है कि सरकारी धन का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। इसी उद्देश्य से खरीदी प्रक्रिया और वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी सहारा लिया जा रहा है।