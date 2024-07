डिलिवरी ब्वॉय बनकर आए थे हत्यारे! तमिलनाडु BSP चीफ को मारने की ऐसे रची गई साजिश

उधर, कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हमलावर डिलीवरी ब्वॉय बनकर आए थे। हालांकि, पलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है।

वहीं, पुलिस का कहना है कि हत्या कोई बदला लेने के लिए की गई हो सकती है।

उत्तरी चेन्नई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आसरा गर्ग ने कहा ने कहा कि मामले में अब तक 8 संदिग्धों को पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इन संदिग्धों से पूछताछ के बाद, हम हत्या के पीछे के मकसद का पता लगा पाएंगे। अधिकारी ने ये भी बताया कि हत्या में कुछ धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर आर्मस्ट्रांग की मौत की खबर सुनकर अपना दुख व्यक्त किया।

#WATCH | Tamil Nadu: Bahujan Samaj Party (BSP) workers and supporters protest outside Rajiv Gandhi Government Hospital where his body has been kept in mortuary for autopsy. They are demanding immediate arrest of the accused.



Armstrong was hacked to death by an unidentified mob… pic.twitter.com/wuGhOVyNkt— ANI (@ANI) July 6, 2024