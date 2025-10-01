बचाने वालों ने ही लूट ली आबरू! चेन्नई में युवती से रेप केस में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड

एक 25 वर्षीय युवती अपनी मां के साथ फल बेचने के लिए निकली। दोनों मां-बेटी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जा रही थीं। रास्ते में 2 पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी रोकी और दोनों को सूनसान जगह पर ले गए। दोनों पुलिसकर्मियों ने खाकी को शर्मसार कर दिया। यह घटना तमिलनाडु की है। मामला सामने आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में 2 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। दोनों पुलिसकर्मियों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़िता की उम्र 25 साल है, जो आंध्र प्रदेश से फल बेचने आई थी, मगर पुलिसकर्मियों ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया।

