    बचाने वालों ने ही लूट ली आबरू! चेन्नई में युवती से रेप केस में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    एक 25 वर्षीय युवती अपनी मां के साथ फल बेचने के लिए निकली। दोनों मां-बेटी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जा रही थीं। रास्ते में 2 पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी रोकी और दोनों को सूनसान जगह पर ले गए। दोनों पुलिसकर्मियों ने खाकी को शर्मसार कर दिया। यह घटना तमिलनाडु की है। मामला सामने आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

    तमिलनाडु में युवती के साथ दुष्कर्म मामला। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में 2 पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। दोनों पुलिसकर्मियों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़िता की उम्र 25 साल है, जो आंध्र प्रदेश से फल बेचने आई थी, मगर पुलिसकर्मियों ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया।

    यह मामला तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई का है। पीड़िता अपनी मां के साथ आंध्र प्रदेश से तिरुवन्नामलाई फल बेचने आई थी। आरोपी पुलिसकर्मियों ने देर रात उनकी गाड़ी को बीच रास्ते में रोका और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

    पीड़िता ने सुनाई आपबीती

    आरोपी पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल सुरेशराज और पी सुंदर के रूप में हुई है। घटना के दौरान दोनों पुलिसकर्मी इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे थे। पीड़िता का आरोप है कि पुलिसकर्मी उसे और उसकी मां को सूनसान जगह पर ले गए, जहां उसका रेप हुआ। आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके सस्पेंड कर दिया गया है।

    विपक्ष ने की आलोचना

    इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। विपक्ष में AIADMK प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी ने घटना की घोर निंदा की है। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था पर 'काला धब्बा' बताया है।

    पलानीस्वामी ने कहा-

    DMK सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं स्टालिन सरकार के इस मॉडल की आलोचना करता हूं, जहां सुरक्षा करने वाले ही महिलाओं के अपराधी बन गए हैं।

    पुलिस महकमे का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

