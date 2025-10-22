Language
    Video: 'मैं शरीर ढक कर बैठी हूं', ताज होटल में कुर्सी पर पालथी मारकर बैठी महिला को मैनेजर ने टोका; फिर जो हुआ...

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:35 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ताज होटल के मैनेजर पर डिनर टेबल पर पालथी मारकर बैठने पर टोकने का आरोप लगा रही है। महिला ने इस घटना पर नाराजगी जताई और सोशल मीडिया पर लोगों ने होटल के व्यवहार की आलोचना की। घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगो ने अपनी राय व्यक्त की।

    Hero Image

    पालथी मारकर बैठने पर मैनेजर ने टोका। इमेज सोर्स- @SharmaShradha/x

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला ताज होटल की कड़ी आलोचना करती दिखाई दे रही है। महिला वीडियो में कहती है कि उसे ताज होटल के मैनेजर ने इस वजह से टोका क्योंकि वो डिनर टेबल पर पालथी मारकर बैठी थी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आने के बाद वायरल हो गया। लोग इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

    महिला ने ताज होटल पर लगाया आरोप

    सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @SharmaShradha द्वारा शेयर किए गये इस विडियो में महिला दावा करती है कि ताज होटल में डिनर करते समय मैनेजर उसके पास आया और बोला कि वो पालथी मारकर न बैठे क्योंकि इससे दूसरे मेहमानों को दिक्कत हो रही है।

    पालथी मारकर बैठने पर मैनेजर ने टोका

    वीडियो में महिला ने आगे कहा कि एक आम आदमी जो कड़ी मेहनत करता है, अपना पैसा कमाता है और सम्मान के साथ ताज होटल आता है, उसे भी इस देश में बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। मेरी क्या गलती है? सिर्फ इतनी कि मैं पालथी मारकर बैठी हूं? क्या यह मेरी गलती है कि ताज मुझे बैठना सिखा रहा है?"

    सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स ने महिला का पक्ष लेते हुए होटल मैनेजर के व्यवहार को गलत बताया। एक यूजर ने लिखा, "अब ताज होटल में कैसे बैठना है ये भी वहां का स्टाफ बताएगा। लोग इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आराम से बैठकर अपनी पसंद से खाना नहीं कर सकते! अंग्रेज कब का चले गए हैं और अंग्रेजीवाद भी खत्म हो गया है।"