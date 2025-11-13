Language
    ताइवान एक्सीलेंस ने ये तीन पुरस्कार-विजेता इनोवेशन भारत में किये पेश, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:11 PM (IST)

    ताइवान एक्सीलेंस ने भारतीय बाजार में LUFTQI, Vinxper और COTTAI जैसे तीन ताइवानी ब्रांडों के पुरस्कार-विजेता उत्पादों का अनावरण किया है। ये नवाचार जीवनशैली, खाद्य और पेय, और सजावट क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

    नई दिल्ली। भारत में विश्व स्तर पर प्रशंसित इनोवेशन पेश करने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, ताइवान एक्सीलेंस जो ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (MOEA) की एक पहल है, ने भारतीय बाजार में अग्रणी ताइवानी ब्रांड्स LUFTQI, Vinxper और COTTAI के तीन पुरस्कार-विजेता उत्पादों का अनावरण किया है। ये इनोवेशन लाइफस्टाइल, फूड एंड बेवरेज और डेकोर सेगमेंट्स में उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

    ये सभी ब्रांड ताइवान की डिज़ाइन लीडरशिप और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करते हैं, जो भारत में वैश्विक मानकों के अनुरूप व्यावहारिक इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। जैसे-जैसे ये ब्रांड भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, वे रणनीतिक वितरण साझेदारों की तलाश कर रहे हैं ताकि भारतीय बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत बना सकें। स्वास्थ्य-केंद्रित एयर प्यूरीफिकेशन, परिष्कृत वाइन तकनीक या स्मार्ट डेकोर सॉल्यूशंस — LUFTQI, Vinxper और COTTAI भारतीय उपभोक्ताओं की स्मार्ट, टिकाऊ और प्रीमियम जीवनशैली की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं।

    LUFTQI – स्वस्थ जीवन के लिए अगली पीढ़ी की एयर प्यूरीफिकेशन तकनीक
    स्मार्ट एयर टेक्नोलॉजी में अग्रणी LUFTQI ने कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली एयर प्यूरीफायर पेश किए हैं, जो इनडोर एयर क्वालिटी को नई परिभाषा देते हैं। फोटो-कैटेलिटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन डस्ट कलेक्शन और यूवी प्यूरीफिकेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए, LUFTQI के उपकरण 99.9% प्रदूषकों, एलर्जेन्स और बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हैं। हल्के और पोर्टेबल ये प्यूरीफायर्स कार, घर और ऑफिस जैसी व्यक्तिगत जगहों के लिए आदर्श हैं।

    ऊर्जा दक्षता, स्थिरता और आधुनिक डिज़ाइन पर विशेष ध्यान के साथ, LUFTQI स्वच्छ और सुरक्षित हवा में सांस लेने में मदद करता है और साथ ही पर्यावरण-अनुकूल नवाचार को भी बढ़ावा देता है। यह एक विचारशील और व्यक्तिगत उपहार के रूप में भी उपयुक्त है, जो उपयोगकर्ताओं को उनकी जीवनशैली और स्थान के अनुसार सही प्यूरीफायर चुनने में सहायता करता है।

    Vinxper – स्मार्ट एरेशन तकनीक के साथ वाइन अनुभव को नई ऊँचाई देना
    Vinxper, दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक वाइन एरेटर, पेय पदार्थ उद्योग में लग्जरी की परिभाषा को बदल रहा है। एडजस्टेबल डिकैंटिंग और प्रिसिशन एरेशन टेक्नोलॉजी से लैस यह उपकरण उपयोगकर्ताओं को ऑक्सीजन स्तर और स्वाद को सटीकता से नियंत्रित करने की सुविधा देता है। कॉम्पैक्ट, रिचार्जेबल और आकर्षक डिज़ाइन वाला Vinxper तकनीक और परिष्कार का आदर्श मिश्रण है — जो भारत के बढ़ते वाइन प्रेमियों, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए उपयुक्त है।

    COTTAI – इंटेलिजेंट विंडो सॉल्यूशंस के साथ डेकोर की नई परिभाषा
    विंडो-कवरिंग सिस्टम्स में एक वैश्विक नाम COTTAI पारंपरिक डिज़ाइन को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ता है। इसके ब्लाइंड्स, परदे और ऑटोमेटेड शेडिंग सिस्टम्स इंटीरियर में स्टाइल और कार्यक्षमता दोनों लाते हैं। पर्यावरण-अनुकूल फैब्रिक्स, टिकाऊ कंपोनेंट्स और मोटराइज्ड कंट्रोल विकल्पों के साथ, COTTAI के डेकोर सॉल्यूशंस आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के स्थानों के लिए आदर्श हैं।
    इसके उत्पाद स्मार्ट होम सिस्टम्स के साथ सहज रूप से एकीकृत होते हैं, जिससे आधुनिक भारतीय स्थानों में आकर्षण और सुविधा का सुंदर संयोजन मिलता है।

    भारत का तेजी से विकसित होता उपभोक्ता बाजार, जहाँ प्रीमियम डिज़ाइन, स्मार्ट लिविंग सॉल्यूशंस और टिकाऊ उत्पादों की मांग बढ़ रही है, इन ताइवानी ब्रांड्स के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है। वर्षों से ताइवान एक्सीलेंस ने इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी, लाइफस्टाइल, हेल्थकेयर और ऑटोमेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विश्व-स्तरीय नवाचारों को भारत में पेश करने में अहम भूमिका निभाई है।
    LUFTQI, Vinxper और COTTAI के उत्पादों की यह प्रस्तुति ताइवान एक्सीलेंस के उसी दृष्टिकोण को और सशक्त बनाती है — जो गुणवत्ता और डिज़ाइन के प्रति ताइवान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहाँ तकनीक आधुनिक भारतीय उपभोक्ताओं के जीवन को बेहतर बनाती है।