साजिद ने 2022 में सिडनी में कराया था पासपोर्ट का रिन्यूएबल, तेलंगाना खुफिया विभाग ने दी जानकारी

तेलंगाना खुफिया विभाग के सूत्रों ने बुधवार यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि साजिद 2001 में अपनी यूरोपीय मूल की पत्नी को निकाह समारोह के लिए हैदराबाद लाया था और बाद में बेटे नवीद को अपने माता-पिता से मिलवाने लाया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर हमला करने वाले हैदराबाद निवासी साजिद अकरम ने 2022 में सिडनी में ही अपने भारतीय पासपोर्ट का नवीनीकरण (रिन्यूबल) करवाया था।

उन्होंने बताया कि साजिद 2001 से 2022 के बीच छह बार भारत आया और आखिरी बार वह 2022 में आया था। जबकि नवीद दो बार हैदराबाद आया था, पहली बार 2004 में और फिर 2016 में।

उन्होंने यह भी बताया कि साजिद ने आस्ट्रेलिया की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारण से इसमें देरी हो रही थी। वह हमेशा आस्ट्रेलिया की नागरिकता चाहता था और वहीं बसना चाहता था। लेकिन किसी वजह से उसे नागरिकता नहीं मिल पा रही थी।