चोरी के गजब किस्से: पैसे छोड़ महंगी मिठाई चुरा रहे चोर, 9 साल में 10वीं बार लूटी हलवाई की दुकान
नई दिल्ली से मिली खबर के अनुसार, गुजरात के नाडियाड में एक मिठाई की दुकान पिछले 9 सालों में 10 बार लूटी गई है। कृष्णा डेयरी प्रोडक्ट्स नामक इस दुकान के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपने अक्सर दुकानों में लूट की वारदातें सुनी होगी। सोनार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं गुजरात की एक हलवाई की दुकान पिछले 9 सालों में 10 बार लूटी गई।
नाडियाद की एक हलवाई की दुकान 'कृष्णा डेयरी प्रोडक्ट्स' में चोरों ने नौ साल में 10 बार धावा बोला है। इस दुकान के मालिक 44 साल के मुकेश पंडित हैं।
9 सालों में 10 बार मिठाई की दुकान लूटी
पंडित के अनुसार चोर हर बार दुकान से अधिक मात्र में मिठाई चुरा कर ले जाते हैं। कई बार तो कई क्विंटल तक मिठाइयों की चोरी हुई है। पैसों पर उनका उतना ध्यान कम ही होता है। मालिक ने तीन बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। 9 सालों में आज तक किसी भी चोरी का पता नहीं चल सका।
दुकान में लगातार होती चोरी को देख मालिक ने बाहर से भीतर तक CCTV कमरा लगवाया। हद तो तब हो गई जब चोर उसे भी चुरा कर ले गये। दूकान मालिक इससे पहले कि दोबारा CCTV कैमरा लगावा पाता, चोरों ने फिर से हमला कर दिया।
चोर CCTV कैमरे भी चुरा ले गए
पंडित ने लगातार होती चोरी रोकने के लिए सब कुछ अजमा लिया है। सबसे पहले उसने लोहे की ग्रिल लगवाई। उससे भी बात नहीं बनी तो हाई-टेक कैमरे तक लगवाए। लेकिन चोरों ने फिर भी हमला किया।
सबसे नई चोरी की बात करे तो ये बीते 30 नवंबर को हुई थी। इस दौरान चोरों ने 12,000 रुपये की 12kg काजू कतली, 38,200 रुपये की 73.5kg मिक्स मावा मिठाई और 13,300 रुपये का 35kg श्रीखंड चुरा लिया।
नवीनतम चोरी में 98,800 रुपये का नुकसान
चोरी हुए दूसरे सामानों में 15,000 रुपये के मिक्स बिस्कुट, 16,800 रुपये की 70kg नमकीन और 3,500 रुपये कैश शामिल थे। पंडित ने मुताबिक सेंधमारी से कुल 98,800 रुपये का नुकसान हुआ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।