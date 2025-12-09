Language
    दोस्त की शादी के लिए भारत आया था स्वीडिश नागरिक, मुंबई की बिल्डिंग से गिरकर हो गई मौत 

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:25 AM (IST)

    नवी मुंबई में एक स्वीडिश नागरिक की बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई। 25 वर्षीय एल्डे एडवर्ड जान दोस्त की शादी में शामिल होने भारत आए थे। शादी वाशी के रघ ...और पढ़ें

    मुंबई की बिल्डिंग से गिरकर मरने वाला स्वीडिश नागरिक शादी में आया था ।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवी मुंबई की एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरने से मरने वाला 25 साल का स्वीडिश नागरिक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए भारत आया था। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है।

    पुलिस का कहना है कि शादी का समारोह शनिवार को वाशी के रघुलीला मॉल में हुआ था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम का रहने वाला एल्डे एडवर्ड जान शादी के बाद कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया था और फिर गायब हो गया।

    रविवार को पुलिस में की गई थी शिकायत

    बता दें कि रविवार शाम को उसके दोस्त प्रणय शाह को पता चला कि एल्डे गंभीर रूप से घायल है और उसे मुंबई के सायन हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसके बाद शाह ने सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत की।

    मामले की जांच में जुटी पुलिस

    मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि एल्डे एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। CCTV फुटेज में दिखा कि वह पहले बिल्डिंग के गेट से कूदा था और इस दौरान वह गिर भी गया था। हमें शक है कि वह शराब के नशे में था। पोस्टमॉर्टम अभी होना बाकी है।

    अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस एल्डे के परिवार को उसकी मौत की जानकारी देने के लिए ऑफिशियल चैनलों के जरिए स्वीडिश एम्बेसी से संपर्क में है। सानपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि एक्सीडेंटल मौत का केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।