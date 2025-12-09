दोस्त की शादी के लिए भारत आया था स्वीडिश नागरिक, मुंबई की बिल्डिंग से गिरकर हो गई मौत 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवी मुंबई की एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरने से मरने वाला 25 साल का स्वीडिश नागरिक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए भारत आया था। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है।

पुलिस का कहना है कि शादी का समारोह शनिवार को वाशी के रघुलीला मॉल में हुआ था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम का रहने वाला एल्डे एडवर्ड जान शादी के बाद कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया था और फिर गायब हो गया।

रविवार को पुलिस में की गई थी शिकायत बता दें कि रविवार शाम को उसके दोस्त प्रणय शाह को पता चला कि एल्डे गंभीर रूप से घायल है और उसे मुंबई के सायन हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसके बाद शाह ने सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत की।

मामले की जांच में जुटी पुलिस मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि एल्डे एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। CCTV फुटेज में दिखा कि वह पहले बिल्डिंग के गेट से कूदा था और इस दौरान वह गिर भी गया था। हमें शक है कि वह शराब के नशे में था। पोस्टमॉर्टम अभी होना बाकी है।