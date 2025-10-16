'बंगाल में बदलाव हुआ तो बदला भी होगा', सुवेंदु अधिकारी ने TMC को दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 में विधानसभा चुनाव में बंगाल में बदलाव हुआ तो बदला भी होगा। जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने कुछ इसी धमकी भरे अंदाज में तृणमूल कांग्रेस को चेतावनी दी।

वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस का नारा था 'बदला नहीं, बदलाव चाहिए'। तब उस पार्टी में सुवेंदु अधिकारी भी थे। अब तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बदलाव होगा तो बदला भी होगा। आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल और भाजपा को मिले वोटों में सिर्फ 42 लाख का फर्क था।

सुवेंदु अधिकारी की TMC को चेतावनी एसआइआर के बाद मतदाता सूची में गैर-कानूनी तरीके से दर्ज करीब 2.4 करोड़ नाम हटा दिए जाएंगे। घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। भारतीय मुसलमानों को कोई चिंता नहीं है। घुसपैठिए को टाटा बाय-बाय करेंगे। कहा कि तृणमूल वाले कह रहे हैं कि एसआइआर करने नहीं देंगे, दम हो तो रोककर दिखाओ। वह एसआइआर नहीं करने देंगे तो हम भी एसआइआर नहीं होने पर चुनाव करने नहीं देंगे।

मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने की बात बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमले को लेकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछा, तैयार हो न? मार नहीं खाओगे न? मारने आए तो मारो। उन्होंने कहा कि सांसद खगेनमुर्मु पर मारपीट की घटना में पुलिस ने पांच को पकड़ा है। बड़े पुलिस अधिकारियों की हालत खराब है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला राज्य के मुख्य सचिव को कह रहे हैं रिपोर्ट भेजो।