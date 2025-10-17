'...तो इसलिए ममता चिंतिंत', बंगाल में SIR पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी इसलिए चिंतित हैं क्योंकि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) मुस्लिम बांग्लादेशीघुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटा देगा, जिससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा।

ममता बनर्जी एसआईआर से चिंतित: सुवेंदु हुगली जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को एसआइआर को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल मुस्लिम बांग्लादेशीघुसपैठियों के नाम हटाए जाएंगे। एक करोड़ मुस्लिम बांग्लादेशीघुसपैठियों के नाम हटेंगे।