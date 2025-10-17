Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    '...तो इसलिए ममता चिंतिंत', बंगाल में SIR पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी मतदाता सूची से मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाए जाने से चिंतित हैं, जिससे उनकी पार्टी को चुनाव में नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि एसआईआर से केवल घुसपैठियों के नाम हटेंगे, भारतीय मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता दी जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    ममता बनर्जी एसआईआर से चिंतित

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी इसलिए चिंतित हैं क्योंकि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) मुस्लिम बांग्लादेशीघुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटा देगा, जिससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ममता बनर्जी एसआईआर से चिंतित: सुवेंदु

    हुगली जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को एसआइआर को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल मुस्लिम बांग्लादेशीघुसपैठियों के नाम हटाए जाएंगे। एक करोड़ मुस्लिम बांग्लादेशीघुसपैठियों के नाम हटेंगे।

    अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के 19 लाख आधार कार्ड पहले ही निष्कि्रय कर दिए गए हैं। जिन मुसलमानों के पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें ¨चता करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी ने दावा किया कि सीमा पार से आए बांग्लादेशी¨हदुओं को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी और उन्हें ¨चता करने की ारूरत नहीं है क्योंकि उन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करते हुए अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 