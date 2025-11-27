नए पचड़े में फंसे निलंबित कांग्रेस MLA राहुल मंगूट्टाथिल, महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप; CM से की शिकायत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल मंगूट्टाथिल के खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। गुरुवार को महिला ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से उनके दफ्तर में मुलाकात की और शिकायत सौंपी। शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस प्रमुख को भेज दिया गया है।

यह कदम ऐसे समय आया है जब महीनों से विधायक पर कई यौन दुराचार के आरोप लगते रहे हैं और हाल ही में उनके और महिला के बीच कथित बातचीत का नया ऑडियो क्लिप ऑनलाइन सामने आया है। MLA ने क्या दावा किया ? इस मामले पर पलक्कड़ के विधायक राहुल मंगूट्टाथिल ने कहा कि वह कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, "जब तक मुझे यकीन है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं कानूनी रूप से लड़ता रहूंगा। सच अदालत में और जनता के सामने साबित होगा।" उधर, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने पीड़िता के साथ एकजुटता जताई और कहा, "बहन, हिम्मत मत हारो… पूरा केरल तुम्हारे साथ है।"

नया ऑडियो क्लिप भी हुआ लीक इससे पहले क्राइम ब्रांच ने शुरुआती ऑडियो क्लिप और चैट संदेशों के आधार पर एक केस दर्ज किया था। उस समय महिला खुद सामने नहीं आई थी, बल्कि कुछ तीसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस मुख्यालय को ईमेल भेजकर मामला उठाया था।