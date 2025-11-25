'तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहता हूं...', कांग्रेस विधायक का एक और ऑडियो-चैट वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पलक्कड़ से सस्पेंड कांग्रेस एमएलए राहुल ममकूटाथिल पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के नए आरोप लगे हैं। उनका एक नया ऑडियो क्लिप और वॉट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इस कथित ऑडियो में राहुल और एक महिला के बीच बातचीत है।

इस ऑडियो में महिला प्रेग्नेंसी के पहले महीने में हुई मुश्किलें के बारे में बात कर रही है, जिस पर राहुल उसे बदतमीजी से हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। इस पर महिला उसे याद दिलाती है कि बच्चा वही चाहता था। महिला ने उससे कहा कि वह बहुत बदल गया है। वहीं एक चैट के स्क्रीनशॉट में राहुल का लिखा हुआ मैसेज दिखता है।

वॉट्सएप चैट हुआ वायरल इस चैट में लिखा है- 'मैं तु्म्हें प्रेग्नेंट करना चाहता हूं। मुझे हमारा बच्चा चाहिए।' ऑडियो और चैट की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। हालांकि राहुल ममकूटाथिल ने इन आरोपों से इनकार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और कानूनी रास्ता अपनाएंगे।

राहुल ममकूटाथिल पर इस साल अगस्त में एक एक मलयालम एक्ट्रेस और एक राइटर ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद उन्होंने यूथ कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। केरल कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा है कि अगर सरकार उन पर एक्शन लेगी, तो फिर कांग्रेस अपना अगल कदम उठाएगी।