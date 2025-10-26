असम में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया संदिग्ध माओवादी, कई गतिविधियों में था शामिल

पीटीआई, कोकराझार। असम के कोकराझार जिले में रेलवे ट्रैक पर हाल ही में हुए आइईडी विस्फोट में कथित रूप से शामिल एक संदिग्ध माओवादी शनिवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उसकी पहचान अपिल मुर्मु उर्फ रोहित मुर्मु के रूप में हुई है। वह कथित तौर पर असम और झारखंड में कई गतिविधियों से जुड़ा था। मुठभेड़ नादंगुरी में हुई।