माओवादियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील, पूर्व नक्सली भूपति ने जारी किया वीडियो

राज्य ब्यूरो, मुंबई। एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी माड़वी हिडमा के मंगलवार को एक मुठभेड़ में मारे जाने के बाद आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने बुधवार को प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के कार्यकर्ताओं से सशस्त्र संघर्ष छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है।

प्रतिबंधित संगठन के पूर्व प्रवक्ता भूपति की यह अपील आंध्र प्रदेश में एक मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली कमांडर हिडमा की मौत के एक दिन बाद आई है। गढ़चिरौली पुलिस ने भूपति द्वारा की गई एक वीडियो अपील जारी की है।

भूपति ने 15 अक्टूबर को 60 कार्यकर्ताओं के साथ गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया था।

भूपति ने अपने वीडियो में हिडमा और पांच अन्य की मौत का जिक्र करते हुए कहा है कि हमें पिछले कुछ दिनों से मुठभेड़ की खबरें मिल रही हैं। यह बहुत चिंताजनक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लगभग डेढ़ महीने पहले सशस्त्र संघर्ष छोड़ दिया था, क्योंकि हमें एहसास हुआ कि बदलते हालात में हम सशस्त्र संघर्ष नहीं कर सकते। अब हम संविधान के अनुसार लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं।