सूरत में मौत की 'रफ्तार', ब्लॉगर ने 140 की स्पीड से दौड़ाई बाइक; हादसे में गई जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के सूरत में एक 18 वर्षीय व्लॉगर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसा इतना भयानक था कि व्लॉगर की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

व्लॉगर की पहचान प्रिंस पटेल के रूप में हुई है, जो 'PKR Blogger' के नाम से मशहूर था। प्रिंस अपनी KTM ड्यूक मोटरसाइकिल से जा रहा था। तेज रफ्तार के कारण प्रिंस की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। CCTV में कैद हुई घटना हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रिंस 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहा था। ग्रेटर लाइनर ब्रिज के पास मौजूद मल्टी फ्लाइओवर पर प्रिंस ने अचानक बाइक से नियंत्रण खो दिया और सड़क पर गिर गया। इस दौरान बाइक काफी दूर तक घसीटते हुए चली गई और प्रिंस लगभग 100 मीटर दूर जाकर गिरा।

प्रिंस पटेल। फोटो - X बेटे की मौत से मां को लगा सदमा सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हादसे के बाद प्रिंस जमीन पर कई बार पलटी खाकर गिरा। हादसे के दौरान प्रिंस ने हेलमेट भी नहीं पहना था, जिसके कारण उसके सिर में गहरी चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।