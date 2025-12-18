सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट किया स्थानांतरित, मृतका के माता-पिता को भेजी जाएगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के दुष्कर्म व हत्या मामले को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले के कागजात हाई कोर्ट को भेजने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने मृतका के माता-पिता को स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति देने का भी निर्देश दिया। मालूम हो कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव पिछले साल नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था। कोलकाता पुलिस ने अगले दिन मामले के संबंध में नागरिक स्वयंसेवक संजय राय को गिरफ्तार किया था।