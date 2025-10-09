तमिलनाडु भगदड़ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें करूर भगदड़ की जांच के लिए एसआइटी गठित करने का निर्देश दिया गया था। करूर भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। बीजेपी नेता की याचिका पर भी सुनवाई इसके साथ ही मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने भाजपा नेता उमा आनंदन की उस याचिका पर भी सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें 27 सितंबर की भगदड़ की सीबीआई जांच से इन्कार करने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

टीवीके ने की स्वतंत्र जांच की मांग टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए तर्क दिया है कि यदि केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए तो यह संभव नहीं होगा। याचिका में हाई कोर्ट द्वारा केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों वाली एसआइटी गठित करने पर आपत्ति जताई गई है।