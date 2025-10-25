आवारा कुत्तों का मामला: सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सोमवार को करेगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी। स्वत: संज्ञान मामले के अलावा इस मुद्दे से संबंधित चार अलग-अलग याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। 22 अगस्त को पारित आदेश में शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने वाले पूर्व के निर्देश को बहुत कठोर बताते हुए उसे संशोधित किया था। साथ ही कुत्तों को नसबंदी के बाद छोड़ने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा था कि देश भर के हाई कोर्ट में लंबित सभी समान मामले इस मुद्दे पर अंतिम राष्ट्रीय नीति या निर्णय के लिए शीर्ष अदालत में आएंगे।