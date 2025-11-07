Language
    देशभर में SIR लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 11 नवंबर को होगी सुनवाई

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:06 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट में देशभर में 'स्टेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट' (SIR) लागू करने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिस पर 11 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का दावा है कि SIR नागरिकों की निजता का उल्लंघन है और असंवैधानिक है, क्योंकि इसके तहत सरकार व्यक्तिगत जानकारी एकत्र कर सकती है। याचिका में SIR को रद्द करने की मांग की गई है।

    SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में मतदाता सूचियों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) करने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है।

    ध्यान रहे कि 11 नवंबर को ही बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी होना है। यही पहला राज्य है जहां एसआइआर को लागू किया गया है।जस्टिस सूर्यकांत और जायमाल्य बागची की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह 11 नवंबर से इन याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगी। इससे पहले, गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफा‌र्म्स' की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों से संबंधित है।

    11 नवंबर से कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई सूचीबद्ध

    पीठ ने कहा कि हालांकि 11 नवंबर से कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई सूचीबद्ध है, वह अन्य मामलों की सुनवाई को समायोजित करने का प्रयास करेगी ताकि एसआइआर मामलों को उठाया जा सके। भूषण ने कहा कि इस मामले की तात्कालिकता इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में एसआइआर अभ्यास शुरू हो चुका है।

    बिहार में एसआइआर के मुद्दे पर सुनवाई

    शीर्ष अदालत पहले से ही बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। विगत 16 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने बिहार एसआइआर को ''सटीक'' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन केवल ''झूठे आरोप'' लगाने में संतुष्ट हैं ताकि एसआइआर को बदनाम किया जा सके।

    चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद किसी भी मतदाता ने नाम हटाने के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की है। इसने याचिकाकर्ताओं के उस आरोप को खारिज कर दिया कि राज्य की अंतिम मतदाता सूची से ''मुसलमानों का असमान रूप से बहिष्कार'' किया गया है, जो महीनों तक चले एसआइआर अभ्यास के बाद तैयार की गई थी।

    ध्यान रहे कि बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर चुनावों का पहला चरण गुरुवार को पूरा हो गया, जबकि शेष 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

     