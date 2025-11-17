दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर SC सख्त, जनहित याचिका पर आज होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से संबंधित जनहित याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। प्रदूषण मामले में आज होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश बीआर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी. अंजारिया की पीठ 17 नवंबर को मामले की आगे की सुनवाई करेगी।

SC ने राज्य सरकारों से मांगा था हलफनामा 12 नवंबर को पिछली सुनवाई में पीठ ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताई थी और पंजाब और हरियाणा की सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।