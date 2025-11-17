Language
    दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर SC सख्त, जनहित याचिका पर आज होगी सुनवाई

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। पराली जलाने के कारण एनसीआर की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर बनी हुई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए कदमों पर हलफनामा मांगा था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था।

    दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर SC सख्त।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से संबंधित जनहित याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

    यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है।

    प्रदूषण मामले में आज होगी सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश बीआर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी. अंजारिया की पीठ 17 नवंबर को मामले की आगे की सुनवाई करेगी।

    SC ने राज्य सरकारों से मांगा था हलफनामा

    12 नवंबर को पिछली सुनवाई में पीठ ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताई थी और पंजाब और हरियाणा की सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

    इससे पहले तीन नवंबर को शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को हलफनामा दायर कर एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा था।

