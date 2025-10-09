'बच्चों को युवा उम्र में दे देनी चाहिए यौन शिक्षा', आरोपी किशोर को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को यौन शिक्षा युवा उम्र से दी जानी चाहिए, न कि कक्षा नौ से। यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए, ताकि बच्चों और किशोरों को यौवन के साथ होने वाले हार्मोन के बदलावों के बारे में जागरूक किया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा, 'यह संबंधित प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सुधार के कदम उठाएं, ताकि बच्चों को तरुण अवस्था के बाद शरीर में होने वाले बदलावों और उनसे जुड़ी देखभाल व सावधानियों के बारे में जानकारी मिल सके।'