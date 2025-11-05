Language
    सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में वरिष्ठता मानदंड पर फैसला रखा सुरक्षित, अब इस दिन होगी सुनवाई

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:09 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर निर्णय सुरक्षित रख लिया कि क्या राज्यों में न्यायाधीशों के करियर में प्रगति से जुड़ी असमानताओं को दूर करने के लिए उच्च न्यायिक सेवा (एचजेएस) कैडर में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक समान, राष्ट्रव्यापी मानदंड तैयार किए जाने चाहिए। 

    सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में वरिष्ठता मानदंड पर फैसला रखा सुरक्षित (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर निर्णय सुरक्षित रख लिया कि क्या राज्यों में न्यायाधीशों के करियर में प्रगति से जुड़ी असमानताओं को दूर करने के लिए उच्च न्यायिक सेवा (एचजेएस) कैडर में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक समान, राष्ट्रव्यापी मानदंड तैयार किए जाने चाहिए।

    तीन दिनों तक चली सुनवाई के निर्णय

    चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस के विनोद चंद्रन तथा जस्टिस जायमाल्या बागची की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस विषय पर तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया।

     

    सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह देखा कि अधिकांश राज्यों में सिविल जज (सीजे) के रूप में भर्ती होने वाले न्यायिक अधिकारी अक्सर प्रधान जिला न्यायाधीश (पीडीजे) के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। इस स्थिति के कारण कई प्रतिभाशाली युवा अधिवक्ता सीजे के स्तर की सेवा में शामिल होने से हतोत्साहित हो रहे हैं।

     

    वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए

    पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के मानदंडों में राष्ट्रव्यापी एकरूपता आवश्यक है। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

     

    न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि वार्षिक भर्ती आदर्श है, लेकिन जब यह चार-पांच साल तक नहीं होती तो व्यवस्था का क्या होगा? भटनागर ने बताया कि अधिकांश राज्यों में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होती है, जबकि न्यायिक अधिकारियों की वास्तविक योग्यता को नजरअंदाज किया जाता है।

     

    इस मामले की सुनवाई 19 अक्तूबर को

    उन्होंने सुझाव दिया कि उच्च ग्रेड पर भी पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले न्यायाधीशों के बीच 1:1 का अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर और चार नवंबर को भी होगी।

     

