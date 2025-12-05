श्रद्धानंद की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, पत्नी की हत्या मामले में काट रहा उम्रकैद की सजा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्र की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
उसने शीर्ष अदालत के उस फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें उसे जीवनभर जेल में रहने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायतों के सिलसिले में कर्नाटक सरकार से संपर्क करे।
सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका खारिज की
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील वरुण ठाकुर ने याचिका वापस ले ली और मामला वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया। पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धानंद की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया था।
श्रद्धानंद की पत्नी शकरेह पूर्ववर्ती मैसूर रियासत के दीवान रह चुके सर मिर्जा इस्माइल की पोती थीं। इन दोनों की शादी अप्रैल 1986 में हुई थी।
