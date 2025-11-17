टेट्रा पैक में नहीं बिकेगी शराब? SC ने दो दिग्गज कंपनियों के दिए निर्देश; अदालत ने मामले को बताया गंभीर

Language
    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट में शराब कंपनियों के ट्रेडमार्क विवाद के दौरान, शराब को जूस जैसे टेट्रा पैक में बेचने का मामला सामने आया। कोर्ट ने इस भ्रामक पैकेजिंग पर चिंता जताई और सरकार से सवाल किया कि ऐसे पैकेटों की अनुमति कैसे दी जा सकती है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कंपनियों से जनहित में इस पर पुनर्विचार करने को कहा।

    सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक में शराब बिक्री पर उठाए सवाल (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो दिग्गज शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक और हैरतअंगेज मामला भी सामने आया। कोर्ट के सामने शराब को जूस की तरह दिखनेवाले टेट्रा पैक में पेश किया गया तो कोर्ट ने पूछा कि क्या ये जूस का पैकेट है। क्या इस तरह की पैकिंग में शराब की अनुमति दी जानी चाहिए।

    ये न केवल खतरनाक है, बल्कि भ्रामक भी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जोयमाल्या बागची की पीठ के सामने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दोनों कंपनियों के टेट्रा पैक पेश किए, जिनकी पैकिंग मिलती जुलती थी। पीठ ने हैरानी जताई कि सरकार ने इस तरह के पैकेट में शराब बेचने की अनुमति दे रखी है।

    कोर्ट ने बताया गंभीर

    कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे पैक को छात्र अपने बैग में रखकर स्कूल या कालेज ले जा सकते हैं। अभिभावकों को आसानी से बहकाया जा सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि जीवन में पहली बार मैं शराब को टेट्रा पैक में देख रहा हूं।

    सरकार कैसे इस तरह के पैकेट की अनुमति दे सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस मामले में जनहित याचिका दायर करता है, तो हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खेल रही है।

    उन्होंने कहा कि राजस्व कमाने के लिए सरकार लोगों की सेहत पर दांव खेल रही है। मामला जान डिस्टिलरी और एलायड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरी के बीच उभरे ट्रेडमार्क विवाद से जुड़ा है। जान डिस्टिलरी ओरिजिनल 'च्वाइस व्हिस्की' और एलायड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरी 'आफिसर्स च्वाइस' व्हिस्की बनाती हैं।

    कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को इस विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया है। रोहतगी ने बताया कि व्हिस्की के ये टेट्रा पैक कर्नाटक में सबसे ज्यादा बिकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दोनों ही कंपनियों से व्यापक जनहित में टेट्रा पैक में शराब बेचने पर पुनर्विचार करने को कहा।

