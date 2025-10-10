Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब सुप्रीम कोर्ट में इन्हें मिलेगी हाइस्पीड वाई-फाई सुविधा, सीजेआई ने वजह भी बताई 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Prathapsingh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:30 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों, वादियों और दर्शकों के लिए पूरे परिसर में मुफ्त हाई-स्पीड वाई-फाई की सुविधा शुरू की है। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह घोषणा की। पहले यह सुविधा केवल कोर्ट रूम तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसे पूरे मुख्य भवन में विस्तारित किया गया है, जिससे सभी हितधारकों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुप्रीम कोर्ट परिसर में हाईस्पीड वाई-फाई को लेकर सीजेआई का फैसला।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने शुक्रवार को घोषणा की कि अब सुप्रीम कोर्ट के पूरे मुख्य भवन में वकीलों, वादियों और आगंतुकों के लिए मुफ्त सार्वजनिक हाई स्पीड वाई-फाई उपलब्ध होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले यह सुविधा केवल अदालत कक्षों तक ही सीमित थी। प्रधान न्यायाधीश ने दिन की कार्यवाही की शुरुआत में कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि डिजिटल प्रगति की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए सभी वकीलों, वादियों और आगंतुकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूरे परिसर में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाएगी।

    चीफ जस्टिस ने क्यों लिया यह फैसला?

    प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पहले यह सुविधा केवल न्यायालय कक्षों तक ही सीमित थी और अब इसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य भवन के सभी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सभी हितधारकों, बार के सदस्यों, वादियों और आगंतुकों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और आसान पहुंच को बढ़ावा देना है।

    यह भी पढ़ें: मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को अपील दाखिल करने में मदद करेंगे पैरा लीगल वॉलंटियर, SC ने किया ये इंतजाम

     