अब सुप्रीम कोर्ट में इन्हें मिलेगी हाइस्पीड वाई-फाई सुविधा, सीजेआई ने वजह भी बताई 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने शुक्रवार को घोषणा की कि अब सुप्रीम कोर्ट के पूरे मुख्य भवन में वकीलों, वादियों और आगंतुकों के लिए मुफ्त सार्वजनिक हाई स्पीड वाई-फाई उपलब्ध होगा।

इससे पहले यह सुविधा केवल अदालत कक्षों तक ही सीमित थी। प्रधान न्यायाधीश ने दिन की कार्यवाही की शुरुआत में कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि डिजिटल प्रगति की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए सभी वकीलों, वादियों और आगंतुकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूरे परिसर में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाएगी।