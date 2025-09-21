मोटर दुर्घटना पीड़ितों की मिलेगी मुआवजे की सभी जानकारी, जस्टिस सूर्यकांत ने लॉन्च किया डैशबोर्ड

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश न्यायपालिका के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यह मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे से जुड़ी जानकारी का भंडार होगा। मोटर दुर्घटना दावों के लिए दावेदार पुनर्भुगतान और जमा प्रणाली का डैशबोर्ड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा विकसित किया गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को मध्य प्रदेश न्यायपालिका के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड लांच किया, जोकि मोटर दुर्घटना पीडि़तों के लिए मुआवजे से संबंधित सभी जानकारी का भंडार बनेगा। ''मोटर दुर्घटना दावों के लिए दावेदार पुनर्भुगतान और जमा प्रणाली का डैशबोर्ड'' मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 22 अप्रैल 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विकसित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि ई-को‌र्ट्स परियोजना के केंद्रीय परियोजना समन्वयक या हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (कंप्यूटर/आइटी) को संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाना चाहिए।

कैसे काम करेगा डैशबोर्ड? यह डैशबोर्ड एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा, जहां मोटर वाहन अधिनियम और कर्मचारियों के मुआवजा अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे से संबंधित जमा की गई राशि की जानकारी नियमित रूप से अपलोड की जाएगी। साथ ही अन्य विवरण भी लोड किए जाएं।