'सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख को सही ठहराया', NEET-UG परीक्षा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान

वहीं, नीट-यूजी परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा, "सरकार भी यही कह रही थी कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई है, अगर कहीं पेपर लीक हुआ है तो व्यक्तिगत आधार पर जांच एजेंसी उसकी जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को सही ठहराया है।"

#WATCH | On Supreme Court's verdict on NEET - UG exams, Union Minister Rajiv Ranjan (Lalan) Singh says, "The govt was saying the similar thing that the exam has been transparently conducted. If the paper has been leaked somewhere, on an individual basis, the investigative agency… pic.twitter.com/pDGgshwIqN