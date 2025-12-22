'जटिल स्थितियों में भी शांत रहें', सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जजों को दी सलाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने रविवार को कहा कि जिला न्यायालय न्याय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण है और न्यायाधीशों को जटिल स्थितियों में भी शांत, स्थिर और संयमित रहने की सलाह दी।

संविधान के अनुसार कार्य करें न्यायमूर्ति मिश्रा ने जोर देकर कहा कि न्याय प्रणाली के हर पहलू को संविधान द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी न्याय प्रणाली में से एक है और भारतीय संविधान कई अन्य संविधानों की तुलना में सर्वोत्तम विशेषताओं को दर्शाता है।

जिला न्यायालय की भूमिका न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि संविधान जिला न्यायालय को महत्वपूर्ण स्थान देता है और गुणवत्ता युक्त न्याय प्रदान करना न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक के लिए न्याय तक पहुंच न्यायालय के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

न्यायाधीशों के लिए सलाह न्यायमूर्ति मिश्रा ने न्यायाधीशों को सलाह दी कि वे प्रतिस्पर्धी वातावरण में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को अपने निर्णयों में शांति, संयम और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए।