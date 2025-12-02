आपदा तैयारियों से संबंधित याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, एक महीने के अंदर देना होगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आपदा तैयारियों से संबंधित याचिका पर सोमवार को केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस याचिका में अग्निशमन सेवाओं, सड़क आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा तैयारी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और कर्मियों की कमी का आकलन करने और उसे पूरा करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 2019 में सूरत में आग लगने की घटना में अपनी बेटी को खो दिया था। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।