Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, रिटायर्ड HC जजों की निगरानी में राज्य बार काउंसिल चुनाव कराने पर विचार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि राज्य बार काउंसिल के चुनाव हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की निगरानी में होंगे ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने भी इस पर सहमति जताई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राज्य बार काउंसिल के चुनाव दुनिया के सबसे कठिन चुनाव होते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    रिटायर्ड HC जजों की निगरानी में राज्य बार काउंसिल चुनाव कराने पर विचार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य बार काउंसिल चुनाव हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की निगरानी में होंगे।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) के साथ-साथ राज्य बार काउंसिलों में विश्वास की कमी है, इसलिए प्रत्येक राज्य में सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र चुनाव पैनल नियुक्त किया जाएगा जो इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BCI को नहीं कोई आपत्ति

    बीसीआई के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र ने कहा कि अगर बार काउंसिलों के चुनाव कराने के लिए सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति की जाती है, तो बीसीआइ को कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, राज्य बार काउंसिल के चुनाव दुनिया के सबसे कठिन चुनाव होते हैं।

    उन्होंने मनन मिश्र से विभिन्न राज्यों के चुनावों की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करने को कहा। मिश्र ने कहा कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनावों की अधिसूचना आगामी सोमवार को जारी की जाएगी और सात राज्यों के चुनाव तिथियों की अधिसूचना इसी हफ्ते जारी की जाएगी।

    'इच्छा के विरुद्ध...', डीएनए जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?