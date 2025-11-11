सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, रिटायर्ड HC जजों की निगरानी में राज्य बार काउंसिल चुनाव कराने पर विचार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य बार काउंसिल चुनाव हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की निगरानी में होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) के साथ-साथ राज्य बार काउंसिलों में विश्वास की कमी है, इसलिए प्रत्येक राज्य में सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र चुनाव पैनल नियुक्त किया जाएगा जो इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

BCI को नहीं कोई आपत्ति बीसीआई के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र ने कहा कि अगर बार काउंसिलों के चुनाव कराने के लिए सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति की जाती है, तो बीसीआइ को कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, राज्य बार काउंसिल के चुनाव दुनिया के सबसे कठिन चुनाव होते हैं।